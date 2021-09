Oficina de violão abre inscrições gratuitas para jovens de 15 a 29 anos

A Prefeitura por meio da Sejuv (Secretaria Municipal da Juventude), promove a oficina de violão para jovens de 15 a 29 anos, com início no dia 5 de outubro e encerramento previsto para o mês de dezembro. São oferecidas 10 vagas, com aulas ministradas às terças e quintas.

A oficina tem o objetivo de estimular e incentivar o interesse pela música nacional e regional, desenvolvendo a inteligência musical e a socialização por meio das aulas em grupos e conhecimentos musicais com o ensino melódico, harmônico e rítmico através do violão e com apostila de fácil entendimento.

O professor Rodrigo Moraes explica que as aulas serão voltadas para iniciantes, trazendo uma rica oportunidade de conhecer os artistas e a cultura sul-mato-grossense. “Além de aprender acordes das notas musicais, a música como um todo, a música universal, batidas, ritmo, este curso trará também o conteúdo musical e cultural do nosso Estado”.

Segundo o professor, as aulas serão uma combinação de práticas e teóricas de violão popular, e os alunos aprenderão de forma prática e simples os primeiros acordes, através de um método já usado pelo professor em suas aulas particulares.

O fomento de ações que contribuem com o direito à cultura está entre as diretrizes da Subsecretaria de Políticas para a Juventude de Campo Grande, que segue as normativas que constam no artigo Art. 21 do Estatuto da Juventude – Lei nº 12.852, de 5 de agosto de 2013. “O jovem tem direito à cultura, incluindo a livre criação, o acesso aos bens e serviços culturais e a participação nas decisões de política cultural, à identidade e diversidade cultural e à memória social”.

Serviço – Oficina Gratuita de Violão para Iniciantes

Data de início: 5 de outubro

Horário: 14h às 15h30

Local: Sede da Sejuv, na Rua Antônio Maria Coelho, 2641, Condomínio Marrakech

Informações sobre inscrições: (67) 3314 – 3577 ou (67) 9 9302 – 5275