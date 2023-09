Obras na região do Lago do Amor seguem neste domingo

O trabalho na Avenida Filinto Muller, na região do Lago do Amor, segue em ritmo acelerado neste fim de semana. Para garantir a segurança dos trabalhadores e dos condutores, o trânsito estará interditado nas duas pistas durante todo o dia neste domingo (17).

O esforço é para que o trânsito esteja totalmente liberado na segunda-feira.

A interdição é para execução da pavimentação da pista. Nos próximos dias estarão sendo executadas o recapeamento da pista, conserto das bocas de lobo, replantio da grama, conclusão da calçada com acessibilidade, colocação do guarda-corpo e limpeza. A previsão e de que a obra esteja concluída até o final do mês.