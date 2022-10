Obras do Reviva seguem para etapa de finalização

As obras do Reviva Campo Grande seguem para a fase de finalização, nesta semana serão executadas obras no quadrilátero da área central que incluem drenagem, pavimentação asfáltica e padronização de calçadas. No Corredor da Rui Barbosa, a previsão de término das obras é para o final do ano.

A partir de hoje (31), a Rua 13 de Maio, entre a Rua Amazonas e a Rua da Imprensa, será totalmente fechada para obras de remendos, reperfilagem e recapeamento. A previsão é que o local seja liberado no dia 7 de Novembro.

Com o término das obras, as vias que compreende o quadrilátero da Avenida Fernando Corrêa da Costa até a Avenida Mato Grosso, e da Avenida Calógeras até a Rua José Antônio, não serão mais interditadas. De acordo a prefeitura de Campo Grande, nestes locais serão executadas apenas intervenções pontuais como instalação de mobiliário urbano e paisagismo.

A segunda etapa do Reviva Centro prevê o recapeamento de 21km, além de outros 7km na Rua Rui Barbosa, que contará com cinco estações que preveem a circulação dos ônibus pelo lado esquerdo, visando garantir a segurança para motoristas e pedestres.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.