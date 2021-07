Obras do corredor de ônibus na Calógeras começam em outubro

As obras para a construção do Corredor Sul do transporte coletivo de Campo Grande devem começar em outubro deste ano. Conforme publicado nessa segunda-feira (26), no Diário Oficial da União, a empresa da Capital GTA Projetos e Construções deve ser a escolhida para a elaboração do projeto, cujos custos estão previstos em R$ 13,7 milhões.

Conforme informações repassadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, a proposta apresentada pela empresa ainda será homologada. Contudo, a expectativa é de que as obras iniciem em outubro deste ano.

A empresa não venceu ainda. A licitação só vai ser homologada após o período de recurso que são de cinco dias. Vencendo o prazo, o resultado é homologado, submetido a Caixa e o passo seguinte é a assinatura do contrato e da ordem de serviço. Provavelmente as obras comecem em outubro”, informou.

Segundo a Prefeitura de Campo Grande, também estão previstos o recapeamento da avenida, cujo investimento será de R$ 9,2 milhões, além de uma ciclovia entre a Avenida Afonso Pena e a Avenida Salgado Filho.

(Michelly Perez)

