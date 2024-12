Em comemoração ao 22 anos do jornal O Estado Mato Grosso do Sul, celebrado neste dia 2 de dezembro, o senador Nelsinho Trad parabeniza o trabalho de toda a equipe durante todos esses anos.

“Parabéns ao diretor-geral Jaime Valler e a todos os funcionários. Esse jornal, que nasceu do impresso e hoje evoluiu para o meio digital, acompanhando a modernidade e a evolução dos tempos”, disse ele. Assista o vídeo na íntegra:

