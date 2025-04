O Agro é Tech! ParktecCG promove palestras sobre inovação e sustentabilidade no agronegócio durante a Expogrande 2025.

Na próxima terça-feira, 8 de abril, o ParktecCG – Parque Tecnológico e de Inovação de Campo Grande realiza duas palestras imperdíveis durante a 85ª Expogrande, com grandes nomes do cenário nacional do agronegócio. Os encontros acontecem no estande da Prefeitura de Campo Grande, que oferece uma programação 100% gratuita voltada ao fomento de negócios, tecnologia e economia criativa.

A primeira palestra do dia será ministrada por Marcos Ferronato, CEO da NetWord Agro, com o tema: “Crédito de Carbono de Mercado Regulado: Originação, Estruturação e Comercialização como Mecanismo de Sustentabilidade (Ambiental, Social e Econômica) em Propriedades Rurais”.

Com sólida experiência em inovação e tecnologia no setor agrícola, Ferronato irá abordar as oportunidades do mercado de créditos de carbono como uma nova fonte de renda para produtores rurais. O especialista destaca que “estamos trazendo para o mercado a oportunidade dos agricultores obterem uma rentabilidade maior, de forma segura e efetiva, seguindo legislações e padrões globais”.

Segundo ele, o mercado global de crédito de carbono está em expansão acelerada, podendo atingir US$ 50 bilhões até 2030 e impressionantes US$ 1 trilhão até 2050. A NetWord Agro atua na digitalização do campo e oferece soluções em blockchain para tokenização de grãos e comercialização de ativos ambientais.

Com graduação em Processamento de Dados e Administração, especialização em Tecnologia e Engenharia de Petróleo, e mestrado em Sistemas Aplicados à Engenharia e Gestão, Ferronato é doutorando em Engenharia Agrícola e lidera a NetWord desde 2014.

Na mesma tarde, será realizada a palestra “Inovação tecnológica acessível e factível para antes, dentro e fora da porteira”, com Giane Santos, engenheira agrônoma e coordenadora do Agropolo Vale – PIT de São José dos Campos (SP).

Giane trará uma visão prática sobre a adoção de tecnologias no campo, destacando o papel fundamental das Agtechs – startups voltadas à inovação no agronegócio. O Agropolo Vale é referência nacional como hub de inovação, conectando empresas, pesquisadores e produtores rurais para impulsionar soluções eficientes e sustentáveis no setor.

“O PIT – Parque Tecnológico de São José dos Campos reúne um cluster de empresas com tecnologias voltadas para eficiência e compatibilidade do agronegócio, dentro e fora da porteira”, afirma Giane.

A Expogrande 2025 segue até o dia 13 de abril, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande (MS). As atividades do ParktecCG reforçam o compromisso com a inovação, sustentabilidade e o fortalecimento do ecossistema empreendedor do agronegócio.

Serviço:

Local: Estande da Prefeitura de Campo Grande – Parque de Exposições Laucídio Coelho

Data: 8 de abril (terça-feira)

Palestras:

– 17h30 – Giane Santos: “Inovação tecnológica acessível e factível para antes, dentro e fora da porteira”;

– 18h00 – Marcos Ferronato: “Crédito de Carbono de Mercado Regulado”;

– Entrada gratuita

