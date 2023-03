Nuvens encobrem o céu da Capital e Inmet emite alerta de tempestades

O céu da Capital no fim da manhã desta quinta-feira (16) ficou encoberto e a chuva já chegou em diversos bairros da Capital. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) renovou os alertas de tempestades para todo Mato Grosso do Sul, com validade até a manhã de sexta-feira (17).

O primeiro alerta, de nível laranja, ou seja de perigo para tempestade, indica chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Também há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. São 12 municípios sob este alerta: Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes e Sonora.

Já o alerta amarelo, ou seja, de perigo potencial, indica chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Este alerta vale para todo Mato Grosso do Sul.

Para evitar incidentes, a Defesa Civil recomenda não se abrigar debaixo de árvores em casos de rajadas de vento devido aos riscos de descargas elétricas. Também é recomendável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, e evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Serviço:

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).