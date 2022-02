Nuvem escura não mente: chuva pode “aterrizar” com força na Capital ainda hoje

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê chuvas e ventos intensos para todas as 79 cidades de Mato Grosso do Sul ainda neste sábado (26). Na Capital, a nuvem escura que cobre boa parte da cidade não desmente a previsão, de que pancadas irregulares poderão “aterrizar” com força na Cidade Morena hoje.

Segundo o índice pluviométrico, o aguaceiro pode vir entre 20 e 30 mm/h, ou até 50 mm/dia. Isto significa que em uma caixa aberta recolhendo a água do céu, cada milímetro de chuva por hora corresponde a 1 metro quadrado dentro do compartimento.

Ainda, ventos intensos de 60 km/h podem acompanhar a mudança climática. O alerta, nesse caso, é de perigo potencial para tempestade. Inclusive, em certas partes da Capital, como na região central e em bairros como Jd. dos Estados e Tiradentes, pingos d’água já puderam ser percebidos. Para outras cidades, há risco de queda de granizo.

O Inmet prevê também que em outras 63 municípios sul-mato-grossenses, principalmente os do extremo leste do Estado – como na região pantaneira –, a chuva pode cair com mais força até domingo.

Em todo o caso, a Defesa Civil orienta que a população não se abrigue debaixo de árvores e evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.