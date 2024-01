Novos moradores: Bioparque registra mais um nascimento de arraias

O Bioparque Pantanal inicia o ano de 2024 com uma adorável novidade: o nascimento de 14 bebês arraias. Os filhotes são todos descendentes da arraia Jussara, uma atração que encanta os visitantes ao deslizar graciosamente no tanque onde reside. Essa não é a primeira vez que o Bioparque celebra a chegada de novos habitantes. Em dezembro de 2023, foram dois bebês da espécie Potamotrygon amandae.

O tanque do complexo Neotrópico abriga agora um total de 40 animais pertencentes a sete espécies diferentes. A reprodução bem-sucedida é atribuída ao cuidado com o bem-estar animal, proporcionado por fatores como a temperatura adequada da água e uma dieta balanceada.

Segundo a direção do Bioparque, esses animais desempenham um papel fundamental no suporte técnico-científico do local. Ao todo, já foram registradas mais de 250 reproduções de 48 espécies distintas, sendo 12 delas inéditas para a ciência global e outras 12 inéditas no contexto nacional.