Novos conselheiros são alocados em prédios já existentes por 90 dias

Até que a Prefeitura de Campo Grande implemente o funcionamento dos 6º, 7º e 8º Conselhos Tutelares, determinado pelo MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), os conselheiros dessas unidades vão atuar nos locais já em atividade por três meses. Serão duas equipes, com cinco profissionais, responsáveis pelas regiões que foram designados por decreto municipal, publicado na edição extra do Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) da última quarta-feira (10).

Segundo explicação da SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social), após reunião com a CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), dos cinco prédios em atividades, três “acolheram” os novos Conselhos.

Os conselheiros do 6º Conselho da Região Imbirussu, que atenderá os moradores da Vila Popular, Núcleo Industrial, Nova Campo Grande, Panamá e Santo Amaro ficam lotados no Conselho Centro, no Jardim São Bento. O futuro endereço da equipe já foi decidido e será no Sírio Libanês.

Para os nomeados do 7º Conselho, o Prosa, o local temporário de trabalho é o Conselho Norte, que atende os bairros Noroeste, Estrela Dalva, Veraneio, Margarida e Novos Estados. Esse novo prédio atuará em um imóvel próprio da prefeitura, na região do Novos Estados e a reforma já está prevista para iniciar na próxima semana.

Por fim, o 8º Conselho, da região do Bandeiras, fica lotado no Conselho Sul, que é o Universitário, Rita Vieira, Dr. Albuquerque, Tiradentes, Lageado, Los Angeles, Centro Oeste, Aero Rancho, Alves Pereira e Centenário (exceto as Moreninhas). O local do novo conselho será na região do Dom Antônio Barbosa.

Até a posse dos 40 novos conselheiros, eram apenas 25 profissionais para atender quase um milhão de campo- -grandenses. Para o presidente da ACTMT (Associação dos Conselheiros Tutelares de Mato Grosso do Sul), Adriano Vargas, começar o mandato nessas condições não é o ideal, mas é melhor do que estava antes.

“São conselhos distintos que estarão no mesmo prédio, então cada um vai atender a sua região e demanda. A gente tem esse prazo de 90 dias, junto a Prefeitura, para que eles viabilizem a estruturação que iniciou no fim de dezembro. Vamos dar esse voto de confiança aí para a Prefeitura, de que ocorra realmente a implementação desses Conselhos”, destaca o representante da categoria. Os novos conselheiros tutelares já assumiram seus postos.

Por Kamila Alcântara.

