Novo sistema dispensa papel, agiliza doações e permite monitoramento de mudas do Viveiro Isaac de Oliveira

As solicitações de mudas do Viveiro Isaac de Oliveira, mantido pela Águas Guariroba e a Ambiental MS Pantanal, agora podem ser feitas por meio de um sistema mais rápido e moderno, totalmente digital. O Viveiro produz cerca de 80 mil mudas nativas do Cerrado por ano, que são doadas para plantio em todo Mato Grosso do Sul.

A partir de agora, os interessados em receber doações de mudas deverão preencher um formulário disponível online. Após o preenchimento, o formulário é encaminhado à equipe responsável por direcionar as doações. Com dados detalhados e a especificação da quantidade de mudas desejada, o processo torna as doações mais transparentes e eficientes.

Antes dessa mudança, as solicitações exigiam o preenchimento de um formulário físico, que deveria ser impresso e apresentado no momento da retirada das mudas.

“A iniciativa traz consigo um compromisso com a sustentabilidade em sua essência. A eliminação do uso de papel no processo de solicitação de mudas não apenas reduz o impacto ambiental, mas também promove uma prática mais consciente e responsável”, explica o analista ambiental, Carlos Henrique F. Leal, idealizador do novo procedimento.

A modernização do processo simplifica as operações e permite o monitoramento do impacto das doações, garantindo que as mudas sejam utilizadas da melhor forma possível para beneficiar o meio ambiente. “Uma vez recebidas as solicitações, as informações são registradas em um banco de dados, possibilitando um acompanhamento preciso do destino das mudas. Esse sistema não apenas facilita a gestão das doações, mas também permite que a equipe do Viveiro avalie se os pedidos estão alinhados com os objetivos de sustentabilidade estabelecidos”, pontua Leal.

Conforme o gerente de Meio Ambiente e Qualidade, Fernando Garayo, a iniciativa reforça o compromisso da Águas Guariroba e da Ambiental MS Pantanal com o desenvolvimento sustentável. “Essa modernização reflete nosso comprometimento com a preservação da biodiversidade. Com o apoio da comunidade e a adoção responsável da tecnologia, estamos construindo um futuro mais verde e promissor para as próximas gerações”, finaliza.

Com informações da assessoria

