Novo RG: agendamento online para emissão começa nesta segunda-feira

O agendamento online para a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) para o mês de maio começa nesta segunda-feira (31). Serão disponibilizadas 800 vagas diárias na Capital e 1,3 mil no interior do Estado, com a intenção de modernizar e facilitar o acesso da população ao documento. Além disso, todas as sextas-feiras serão liberadas vagas extras para atender a demanda.

O novo modelo de identidade traz mais segurança ao cidadão, utilizando o CPF como identificador principal, além de contar com QR Code e código MRZ, tecnologia também utilizada em passaportes para verificação eletrônica de autenticidade. O documento também permite a inclusão de informações adicionais, como tipo sanguíneo e dados de saúde.

A primeira via da CIN é gratuita e tem validade em todo o território nacional. O prazo de validade varia conforme a idade do solicitante: para crianças de 0 a 12 anos, a validade é de 5 anos; de 12 a 60 anos, a validade é de 10 anos; e para maiores de 60 anos, a CIN tem validade indeterminada.

Os cidadãos interessados na emissão do novo documento podem realizar o agendamento pelo site da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). No portal, é necessário selecionar a opção “1ª ou 2ª emissão do RG”, escolher o posto de atendimento mais próximo, definir o dia e horário disponíveis e preencher os dados pessoais para confirmação do agendamento.

De acordo com o Governo Federal, a emissão gratuita da nova identidade segue garantida até o ano de 2032.

