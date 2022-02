Nova base do Samu ampliará os atendimentos na região do Aeroporto da Capital

Uma nova base do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), foi inaugurada nesta sexta-feira (18), em Campo Grande. O serviço é a 15ª base descentralizada e está situada no Aeroporto Internacional da Capital. A unidade irá possibilitar um melhor tempo resposta para o atendimento de mais de 50 mil pessoas de diferentes regiões.

A nova base foi inaugurada pela prefeitura de Campo Grande, por meio da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), em parceria com a Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária).

Coordenador do SAMU, Ricardo Rapassi, destaca que o local da nova a nova base foi escolhido de forma estratégica para agilizar os atendimentos, principalmente nas regiões do Imbirussu, Lagoa e Segredo. A viatura contará com equipe de médico, enfermeiro e socorrista.

“Até então a viatura tinha que se deslocar da base central para atender as ocorrências em bairros como Jardim Aeroporto, Nova Campo Grande, entre outros que ficam no entorno, o que levaria entre 15 a 20 minutos dependendo do horário do dia. Estando mais próximos, consequentemente o tempo de deslocamento é menor e a possibilidade de sucesso no socorro a uma vítima de acidente de trânsito ou a uma emergência clínica é muito maior”, explicou.

Para o secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, a inauguração da base é uma conquista para toda a população. “Logo quando assumimos o SAMU tinha apenas nove viaturas em sua maioria com problemas de manutenção. O serviço chegou a ter apenas uma viatura em funcionamento. Com planejamento, conseguimos superar as dificuldades e conseguimos renovar 100% da frota. Hoje o serviço conta com 14 viaturas operacionais, ou seja, disponíveis para o atendimento da população, além das reservas. Essa base, que é a 15ª, representa mais uma conquista e certamente vai beneficiar e muito à população”, ressaltou.

A instalação da base descentralizada do Samu foi viabilizada por meio do convênio com a Infraero, que disponibilizou a estrutura física seguindo o programa arquitetônico instituído pelo Ministério da Saúde. O local conta com copa, banheiros, almoxarifado, espaço para higienização de materiais e da ambulância.

“Somente ano passado nós tivemos mais de 1 milhão de passageiros chegando ou saindo da cidade pelo Aeroporto. E eventualmente nós temos algumas ocorrências que necessitam de atendimento médico. Portanto, tendo o SAMU aqui próximo, mas contribuir para que essa pessoa que esteja necessite de uma assistência seja melhor atendida”, disse o superintendente do Aeroporto Internacional de Campo Grande, Wilson Brandt Filho.

Samu Regional

O Samu tem como finalidade realizar o atendimento pré- hospitalar do paciente, visando a chegada precoce do socorro à vítima, estabilizando o quadro de saúde e, se necessário, transportando para um serviço de maior complexidade.

Ao todo, Mato Grosso do Sul conta com 24 viaturas, nos municípios de Campo Grande, Sidrolândia, Terenos, Ribas do Rio Pardo, Corumbá/Ladário, Aquidauana/Anastácio, Coxim, São Gabriel do Oeste, Camapuã e Rio Verde de Mato Grosso. Somente em Campo Grande são 14 ambulâncias e 2 motolâncias para o atendimento à população.

Em 2021, o serviço recebeu mais de 280.691 mil ligações telefônicas, que resultaram em 39.194 atendimentos realizados pelas unidades móveis do Samu. Neste ano, a média de atendimento foi de 107 pessoas por dia.

Serviço:

O Samu funciona 24 horas, por meio da prestação de orientações médicas e envio de veículos tripulados por equipe capacitada, para entrar em contato basta ligar no número 192.

