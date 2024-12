Nota MS Premiada divulga calendário de sorteios de 2025

O programa Nota MS Premiada divulgou nesta quarta-feira (11) o calendário de sorteios para o ano de 2025. Para concorrer basta pedir o registro do CPF na nota fiscal em qualquer compra que fizer dentro do Estado. São R$ 300 mil em prêmios por mês para população sul-mato-grossense.

Os sorteios, que são realizados com a utilização dos números sorteados em concurso da Mega-Sena pela Caixa Econômica Federal, ocorrem uma vez ao mês com notas fiscais emitidas durante todo o mês anterior.

Para participar, basta identificar o número da inscrição do CPF no documento fiscal gerado após as aquisições de mercadorias ou bens em estabelecimentos localizados exclusivamente em Mato Grosso do Sul.

Os ganhadores da sena levam o valor estimado em R$ 100 mil, enquanto os sorteados na quina dividem R$ 200 mil. Caso as seis dezenas não sejam sorteadas, o prêmio maior acumula ao valor de R$ 200 mil e os R$ 300 mil totais são divididos entre os contemplados pela máquina.

O resultado da premiação pode ser conferido no portal: www.notamspremiada.ms.gov.br.

Confira as datas:

01/2025 – 27/02/2025 (sorteio)

02/2025 – 29/03/2025 (sorteio)

03/2025 – 29/04/2025 (sorteio)

04/2025 – 31/05/2025 (sorteio)

05/2025 – 28/06/2025 (sorteio)

06/2025 – 31/07/2025 (sorteio)

07/2025 – 30/08/2025 (sorteio)

08/2025 – 30/09/2025 (sorteio)

09/2025 – 30/10/2025 (sorteio)

10/2025 – 29/11/2025 (sorteio)

11/2025 – 31/12/2025 (sorteio)

12/2025 – 31/01/2026 (sorteio)