No Posto Platinão, caminhoneiros tem acesso a vacinas e testes rápidos

Nesta quinta (15) e sexta-feira (16), os caminhoneiros que passarem pelo Posto Platinão terão acesso a aplicação de vacinas e realização de testes rápidos para o diagnóstico de ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis). As equipes volantes que estarão no local serão da Prefeitura Municipal de Campo Grande.

Essa ação nasceu da parceria com o grupo Ipiranga e faz parte do programa “Saúde na Estrada”, que tem como objetivo melhorar a qualidade e o acesso à saúde dos caminhoneiros, que é negligenciada pela rotina pesada da profissão.

A carreta, que ficará a disposição dos moradores da região e dos motoristas, terá o horário de atendimento entre as 8h até as 17h nos dois dias. A atualização da caderneta de vacinação com as doses de rotina do adulto como Hepatite B, Difteria e Tétano e a tríplice viral, além das de Covid-19 e Influenza estará disponível. A sala de vacinação vai ficar aberta até 15h45.

Além das vacinas, será possível realizar testagens rápidas para algumas ISTs, como as Hepatites B e C, Sífilis e HIV. “Com uma gota de sangue é possível saber se a pessoa tem uma ou mais dessas quatro doenças, e dar a melhor orientação sobre o caso, se o paciente ainda não tinha conhecimento de ter a infecção”, esclarece José Mauro Filho, secretário municipal de saúde.

Serviço:

A carreta estará estacionada no pátio do: Posto Platinão, na BR 165, KM 459, na quinta-feira (15) e sexta-feira (16) de setembro.

