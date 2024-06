No ar boletim Detran Mais Perto, Mais Eficiente da semana de 17 a 21 de junho

Na semana de 17 a 21 de junho o Detran-MS (Departamento Estadual de Transito de Mato Grosso do Sul) divulgou balanço do primeiro mês de funcionamento do CISV (Centro integrado de Segurança Viária) que já auxiliou as forças de segurança na recuperação de 15 veículos, recebeu estudo inédito que vai garantir gestão mais eficiente de inspeção veicular, abriu mais um leilão de veículos, fechou a Agência de Angélica para reforma total, e recepcionou a comitiva do Detran do Acre.

