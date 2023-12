Netflix apresenta problemas de conexão e deixa internautas sem acesso ao streaming

A plataforma de streaming Netflix apresentou problemas de conexão na noite de segunda-feira (11) e deixou vários usuários sem acesso. Segundo a plataforma Downdetector, o problema começou por volta das 20h.

Nas redes sociais, muitos usuários reclamaram da falta de acesso à Netflix.

Também na segunda-feira, a empresa lançou um novo recurso no Índice de Velocidade de Conexão, que mede o desempenho da Netflix no horário nobre em determinados provedores de acesso à internet no mundo todo.

“Agora, você vai notar uma linha no histograma de cada país ou região, indicando a maior velocidade alcançada por um provedor globalmente a cada mês. Estamos implementando codificações cada vez mais eficientes. Por isso, os dispositivos precisarão de taxas de bits menores, em média, para transmitir a Netflix com qualidade melhor ou igual, o que levará à redução da velocidade no índice. Os provedores com melhor desempenho ficarão próximos a essa nova linha”, diz o comunicado da empresa.

Não se sabe se a instalação desse novo recurso tenha relação com a queda na conexão dos usuários.

