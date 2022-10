Netflix anuncia plano mais barato e com anúncios

A empresa de streaming Netflix anunciou nesta quinta-feira (13) o lançamento de um novo plano mais barato. A partir de 3 de novembro estará disponível o pacote mensal por R$ 18,90, R$ 7 a menos que o pacote mais barato oferecido hoje em dia. Porém, a novidade vem com uma parte ruim, o novo plano inclui anúncios.

Se essa opção for contratada por alguém, o assinante terá que se acostumar com os anúncios que irão aparecer entre quatro a cinco minutos de anúncios por hora.

Além disso não será será possível baixar filmes nem séries, que estarão disponíveis em qualidade inferior ao full HD e uma seleção de títulos estará indisponível, mas a plataforma não revelou ainda quais. O plano básico estará disponível em 12 países, como Estados Unidos, Alemanha, Austrália, Canadá, Japão, Espanha e Brasil.

O objetivo dessa novidade é fugir da crise que vem atormentando a Netflix desde o começo de 2022. Nos dois primeiros trimestres, a plataforma chegou a perder assinantes como consequência de um conjunto de fatores, como o aumento de preço quando as pessoas já enfrentavam preços elevados em outros setores, concorrência mais intensa e amadurecimento do mercado.

A principio, os anúncios terão 15 ou 30 segundos e os comerciais serão exibidos antes e durante as séries e filmes, de acordo com a Netflix.

