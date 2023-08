Nativo: começa o período de floração do ipê-verde

Depois da florada dos ipês- -rosa, cria-se uma expectativa para a floração dos ipês- -amarelo, inclusive alguns, mesmo que de forma tímida, já começaram a dar o ar da graça pelas ruas e avenidas de Campo Grande. Entretanto, você sabia que o ipê-verde, nativo e pouco conhecido, também já começou a florir? Isso mesmo, ipê-verde!

O biólogo e professor da UFMS, Flávio Macedo Alves, explica que sua floração ocorre entre os meses de março e agosto e que o ipê-verde é da mesma família de algumas espécies do rosa, amarelo e branco.

“É chamada família Bignoniácea. Então, ele é uma árvore de aproximadamente entre seis e doze metros de altura, são plantas que ocorrem desde a Amazônia até a Mata Atlântica, no Rio Grande do Sul, só que no Cerrado o ipê- -verde é mais frequente”, disse.

O professor esclarece ainda que o ipê-verde é uma espécie nativa do Cerrado e de Mato Grosso do Sul. “As árvores que ainda tem, na arborização urbana, em algumas praças, aqui, em Campo Grande, são resquícios de uma vegetação nativa que existia naquela região”, acrescentou.

E, justamente, por fazer parte da vegetação nativa que eles são encontrados mais em bairros afastados da região central da Capital, como na praça do Jatobá, no bairro Rita Vieira. Segundo Flavio, existem ao menos oito ipês- -verde nesta praça.

“Aqui, em Mato Grosso do Sul, pouquíssimas pessoas conhecem o ipê-verde. O fato da flor ser da mesma cor das folhas dificulta a visualização desses ipês. Eles acabam passando desapercebidos, realmente”, esclarece.

Por – Rafaela Alves

