Não receba mais: Luva de Pedreiro anuncia fim da carreira de influenciador

Sucesso repentino na internet após viralizar com vídeos de futebol onde gritava o bordão “Receba!”, Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro apagou todo o conteúdo das suas redes sociais e anunciou o fim da sua carreira de influenciador.

“Fala minha tropa. Está todo mundo pensando que eu fui hackeado, mas não fui. É porque eu apaguei os vídeos mesmo, eu parei mesmo, galera. [Vou] viver minha vida normal, sossegado daquele jeito”, disse Iran no único vídeo que ficou disponível no seu Instagram.

“A equipe que eu estou são os melhores do mundo, tudo gente boa, faz parte da minha família, mas foi uma decisão minha mesmo de parar”, continuou o ex-influencer.

Sobre os contratos publicitários e os trabalhos que Iran já havia assinado, o rapaz afirmou que vai honrar com todos. “Mas depois disso eu não vou fazer vídeo mais. Nunca se esqueça do ‘receba'”, finalizou a despedida.

🚨O influenciador Luva de Pedreiro anunciou que irá encerrar a sua carreira digital. pic.twitter.com/VsY48FbDYB — BuzzFeed Brasil (@BuzzFeedBrasil) September 13, 2022

Atualmente Iran era gerenciado pelo ex-jogador de futebol Falcão, que tinha colocado um novo norte na vida e na trajetória do jovem após ter diversos problemas públicos com o antigo empresário.

Veja mais sobre toda a trajetória de carreira do Luva de Pedreiro.

