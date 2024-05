Na reta final, obra na MS-270 muda realidade na região de fronteira

O Governo do Estado está na fase final da obra de pavimentação e drenagem da MS-270, que liga os trechos do Copo Sujo à Cabeceira do Apa, em Ponta Porã. O asfalto está pronto, falta apenas a implantação da sinalização vertical que está em andamento.

A obra vai contribuir com a mobilidade urbana, escoamento da produção e viagem mais curta para quem segue viagem neste trecho de 35,56 km, que está todo pavimentado. Uma importante via de integração ligando cidades como Dourados, Maracaju, Guia Lopes, Jardim, Bela Vista e Antônio João. Ao todo foram R$ 58,9 milhões de investimento do Estado.

O engenheiro responsável pela obra, Marcos de Paula, destacou que a pavimentação e a drenagem de todo o projeto já foram concluídas, assim como a sinalização horizontal. Durante o caminho foi implantada uma ponte de concreto de 40 metros, sobre o rio Samambaia. Estão sendo instaladas neste momento as placas verticais e as tachas refletivas. Todo trabalho deve ser finalizado em até 15 dias.

O secretário de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo, afirmou que a MS-270 é de suma importância para a região sul do Estado, já que conecta três rodovias cruciais: a MS-164, a MS-382 e a MS-166.

“Recentemente, o governador autorizou estudos para a continuação da pavimentação da MS-270, partindo da MS-166 até a BR-060, criando uma nova via para o Conesul do Estado. Essa ligação facilitará o escoamento da produção agrícola e a chegada de calcário para a Grande Dourados, uma região de alta produtividade, com excelentes condições climáticas e altitude favorável. Além disso, beneficiará significativamente o transporte de calcário para Dourados, Ponta Porã e Amambai”, descreveu o secretário.

Peluffo revelou que até 2026 Mato Grosso do Sul tem projetado R$ 7,5 bilhões em investimentos nas rodovias. “Entre 2023 e 2024, mais de R$ 6,64 bilhões já estão sendo aplicados na recuperação, implantação e cascalhamento das estradas em todos os municípios do estado. O objetivo é melhorar as condições das rodovias e promover o desenvolvimento socioeconômico regional”, completou.

