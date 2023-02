Na Capital, procura por academias aumenta em até 30% no começo do ano

“Muitos deixam para adquirir o hábito no começo do ano”, diz vice-presidente do CREF

Muitas são as metas para o novo ano, dentre elas a mais citada: frequentar academia. Dizem que o ano só começa depois do carnaval, mas isso inclui a vida fitness? De acordo com as academias, sim. Após o período festivo de Natal e Ano Novo, muitos focaram na preparação para o carnaval, deixando em segundo plano os exercícios e dietas. Agora que a folia acabou, é hora de focar na vida saudável novamente.

Esse start anual também é período de lucro para academias, já que o principal motivo dessa busca é a vontade de perder uns “quilinhos”, para manter o corpo em boa forma, além de estar com a saúde em dia. Visando aderir à prática de exercícios físicos, a procura aumenta nas academias, segundo o CREF11/MS (Conselho Regional de Educação Física da 11ª Região/ Mato Grosso do Sul).

De acordo com o vice-presidente do CREF11/MS, Jonimar Guimarães, é notável a grande procura nessa época do ano. “Muitos deixam para adquirir o hábito no começo do ano, mas também é perceptível que ao logo dos meses, esse fluxo diminui nas academias. É claro que sempre tem aqueles que são mais focados, e tem a academia como prioridade de vida. Mas sim, esses altos e baixos na procura acontecem”, afirmou.

Apesar das novas assinaturas acontecerem com mais frequência depois do carnaval, de acordo com a gerente do Studio Arquitetura do Corpo, em Campo Grande, Lígia Fontoura, o mês de janeiro já foi bastante movimentado com aqueles que já eram clientes. “O ano de 2023 tem nos surpreendido, pois muitos voltaram em janeiro já, e agora em fevereiro o fluxo das novas assinaturas tem aumentado. Muitos optam por esperar passar as festas, período em que a dieta não flui, o consumo de álcool aumenta, e com isso só voltam para academia depois, mesmo. Mas, esse ano promete ser um bom ano, cheio de novos clientes, buscando melhorar a saúde”, disse.

Ainda conforme Lígia, a alta chega a 30% ou 40%, em comparação à média de matrículas ao longo do ano. “A procura aumenta cerca de 30 a 40% na quantidade de pessoas que passam a frequentar academias. Fazendo esse balanço, o fluxo oscila quando comparado ao longo do ano. Também é levado em consideração que muitos começam na academia agora em janeiro, mas já na metade do ano não dão continuidade. Isso acontece com frequência, mas costumamos dizer que é um público que gira, afinal é um vai e vem de pessoas durante todo o ano”, explica.

Para o personal da academia, Everton Gonçalves Martins, a procura por treinos no início do ano é sempre movimentada, já que a partir de novembro muitos deixam de frequentar o espaço, devido às festividades.

“Época de Natal e Ano Novo, e agora, no carnaval, a galera some mesmo. O pessoal está voltando para academia agora, com esse negócio de ‘projeto verão’, estão buscando bastante por isso. O segmento feminino é o mais forte por aqui, nessa época, que é quando elas querem dar uma turbinada no corpo e atingir o ‘shape’, e, com isso, o movimento fica mais intenso”, detalhou o profissional.

Determinados

A servidora pública Janaina Coelho é uma das pessoas que decidiu começar 2023 focada na academia. Apesar de ter viajado nas férias de fim de ano e ter saído um pouco da dieta, agora é hora de correr atrás do prejuízo. “Já festamos bastante, dei uma engordadinha, e agora, que já passou tudo e o ano vai começar, realmente, é momento de voltar à rotina. Faço musculação e tenho meu personal, o que me ajuda bastante a manter a disciplina. A vida fitness não é fácil, mas é prazeroso o resultado, depois de muito esforço”, destacou ela.

Já para o analista de sistema Gustavo Domingos, a luta é diária para manter o foco, mas, apesar dos desafios, os resultados são sempre uma motivação para continuar. “Eu tinha 115 quilos e agora estou com 108. Ter o acompanhamento de um personal é fundamental. Correr na rua é bom, mas vir à academia é diferente. Era para eu ter perdido mais peso já, mas sou sem-vergonha. Mas, com certeza fazer exercício físico esteve nas minhas metas desse ano, e estou aqui, cumprindo. Além de fazer bem para a saúde, é algo que a gente pega gosto, se torna prazeroso”, contou, à reportagem.

Malhando há mais de 5 anos, a psicóloga Sandra Corrêa se enquadra no grupo daqueles que não largam a academia por nada. Mantendo o ritmo, mesmo na época do Natal e Ano Novo, e até mesmo no carnaval, ela seguiu as orientações do personal. “Entrei para a vida fitness há 5 anos e nunca mais parei. Amo fazer musculação e praticar outros tipos de exercício, e, para mim, não tem a opção de pausar. Não apenas pelo físico, mas também pelo emocional, que fica muito melhor, devido à serotonina. Para aqueles que estão iniciando agora, vale a pena!”, concluiu.

