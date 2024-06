Municípios de MS estão entre os melhores da região em ranking de qualificação profissional

Dos 10 municípios da região Centro-Oeste melhor classificados no pilar Capital Humano do Ranking de Competitividade dos Municípios 2023, quatro são de Mato Grosso do Sul, conforme divulgado nesta semana pelo CLP – Centro de Liderança Pública.

O pilar Capital Humano avalia o nível educacional da mão de obra, aspectos ligados à inserção no mercado de trabalho e os impactos sobre a produtividade da economia. Ele considera o número de matrículas nos ensinos técnico, profissionalizante e superior e a qualificação dos trabalhadores em emprego formal.

Campo Grande (1º) e Dourados (2º) lideram o ranking. O “top 10” conta ainda com Três Lagoas (4º) e Corumbá (8º). Os outros municípios que aparecem nas primeiras colocações são Cáceres (MT, em 3º), Goiânia (GO, 5º), Cuiabá (MT, 6º), Anápolis (GO, 7º), Catalão (GO, 9º) e Sinop (MT, 10º).

O CLP é uma organização suprapartidária que busca engajar a sociedade e desenvolver líderes públicos para enfrentar os problemas mais urgentes do Brasil.

Com informações do Portal MS