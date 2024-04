Multinacional de energia abre mais de 400 vagas de estágio

A Raízen, multinacional do segmento de energia e que está posicionada entre as maiores empresas do Brasil, abriu inscrições para a nova edição de seu Programa de Talentos, que conta com mais de 400 vagas de estágio que serão distribuídas entre estudantes de ensino técnico e ensino superior de diversas regiões do país.

Os interessados nas vagas de nível técnico devem ter entre 16 e 21 anos, possuir disponibilidade para atuar entre 4 e 8 horas diárias e estar cursando ou já ter concluído o ensino médio e/ou técnico. Serão cerca de 240 vagas distribuídas em cidades de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo (interior) e São Paulo (capital).

Já para as vagas de nível superior, os interessados devem ter graduação prevista entre junho de 2025 e junho de 2026 e disponibilidade para atuar por 6 horas diárias. Serão cerca de 220 vagas distribuídas entre cidades da Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pará, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo (interior), São Paulo (capital) e Tocantins.

O Programa conta ainda com a iniciativa “Transformar” – que possui os mesmos pré-requisitos e benefícios do estágio superior, mas conta com vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcD) e pessoas negras (pretas e pardas).

As inscrições para o Programa Talentos Raízen 2024 vão até 09/05/2024.

Com informações da assessoria