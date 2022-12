Mulher morre ao ser atropelada por veículo na BR-163

Uma mulher, ainda não identificada, morreu na noite deste domingo (11) após ser atropelada por um veículo Toyota Corolla, na rodovia BR-163, nas proximidades do trevo do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), na cidade de Dourados.

Segundo informações, a vítima foi atingida por um veículo Toyota Corolla de cor preta. O motorista, um jovem de 23 anos, voltava para casa após sair de uma igreja quando a mulher teria invadido a pista e entrado na frente do veículo.

O condutor relata ainda que tentou evitar a batida, mas em decorrência da rapidez com que ocorreu os fatos, ele não conseguiu desviar o veículo e evitar a batida

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), foi acionada, mas quando chegou a vítima já estava sem os sinais vitais. Agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e também da CCR MSvia estiveram no local.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) como acidente com morte provocado pela própria vítima.

Com informações do Dourados News.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.