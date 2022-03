MS teve chuvas 75% abaixo da média histórica em fevereiro, aponta monitor de secas

O monitoramento mensal das secas elaborado pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) aponta que no mês de fevereiro as chuvas em Mato Grosso do Sul registraram valores até 75% abaixo da média histórica em grande parte dos 79 municípios, e os acumulados de chuva variaram entre 0 – 120 mm.

O relatório emitido pelo Cemtec/Semagro explica que a situação está relacionada à atuação de massas de ar seco e quente, que são sistemas de alta pressão atmosférica. Conforme o documento, apenas municípios localizados no extremo norte do Estado tiveram chuvas acima da média climatológica, com valores entre 120 a 180 mm.

Contribuíram para este cenário a passagem de cavados, associadas ao transporte de umidade e aquecimento diurno, além da atuação de zonas de convergência e a passagem de frentes frias.

No comparativo entre os meses de janeiro e fevereiro, o relatório conclui que houve avanço da seca grave no centro do estado e da seca extrema na parte sudoeste do estado, em função das anomalias negativas de precipitação e piora nos indicadores. Por outro lado, devido às chuvas acima da média em fevereiro, houve recuo da seca excepcional e extrema no nordeste do estado.

Para o próximo trimestre (Abril-Maio-Junho) os modelos climáticos analisados pelo Cemtec indicam que as chuvas possam ficar entre 40% a 50% abaixo da média climatológica. Historicamente as chuvas variam entre 200 a 300mm em grande parte de Mato Grosso do Sul. Nas regiões nordeste e noroeste, os acumulados variam entre 100 a 200mm, e no extremo sul da região sul entre 300 a 400 mm.

A média climatológica do próximo trimestre é de temperaturas com variação entre 17/20º para a região sudoeste, entre 21/24°C para as regiões noroeste e nordeste, e entre 20/22°C para a parte central do Estado. A previsão climática de uma combinação de modelos, estima que as temperaturas do ar se mantenham dentro da média climatológica.

Para a região noroeste há probabilidade de as temperaturas ficarem entre 40-50% acima da média no período. Por outro lado, municípios do extremo sul podem registrar temperaturas entre 40-50% abaixo da média climatológica.