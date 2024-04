MS terá primeiro Centro de Transplante de Fígado em Campo Grande

O setor da saúde em Mato Grosso do Sul conquistou uma vitória com a publicação, no último dia 17, no Diário Oficial da União, da portaria de autorização do Ministério da Saúde para o funcionamento do primeiro Centro de Transplante de Fígado no Estado. O novo centro, inédito no estado, será no Hospital Adventista do Pênfigo, em Campo Grande, e foi construído e equipado exclusivamente para realizar transplantes hepáticos.

De acordo com a assessoria de comunicação do hospital, para a concretização desse projeto, foram destinados investimentos de quase R$ 1 milhão provenientes de emendas parlamentares, para a compra e instalação dos equipamentos necessários.

Após a publicação da Portaria, o próximo e último passo é a assinatura de um contrato entre a prefeitura de Campo Grande e o hospital. A assessoria informou ainda que a expectativa é de que até junho deste ano, havendo disponibilidade de órgãos, os procedimentos cirúrgicos iniciem.

Dayana Ferreira Acosta, 20 anos, aguarda na fila para realizar o transplante de fígado há seis meses. Ela foi diagnosticada, ainda na infância, com hepatite autoimune crônica, doença que afeta o fígado, pois o corpo rejeita o órgão e começa o atacar, como se fosse um vírus.

Em tratamento desde os três anos de idade, quando a doença foi diagnosticada, e pelo estado em que o órgão se encontra, o transplante é a melhor opção para que Dayana tenha melhor qualidade de vida. A paciente recebe com entusiasmo a notícia.

“A oportunidade de realizar o transplante aqui em Campo Grande é mais viável para os pacientes e acaba sendo mais prático até na recuperação. Do contrário, precisaríamos ir para Sorocaba (SP), teríamos de arcar com despesas de hospedagem, inclusive para um acompanhante, que é necessário estar conosco”, explica.

O próximo passo, de acordo com a instituição, será a assinatura de um contrato com a Prefeitura de Campo Grande. Com essa formalização, os procedimentos estarão prontos para serem realizados, oferecendo aos pacientes do estado acesso mais próximo e eficiente a esse tipo de tratamento.

Até o momento, Mato Grosso do Sul contava apenas com locais habilitados para transplantes de rim, tecido músculo esquelético (que inclui medula óssea) e córneas. Pacientes que necessitavam de transplante hepático ou de parte do órgão eram encaminhados para hospitais em outras regiões, como em Sorocaba (SP), o mais próximo para esse tipo de procedimento.

