MS Saúde realiza mais de 240 cirurgias oftalmológicas na primeira semana de agosto

O Projeto ‘MS Saúde: Mais Saúde, Menos Filas’ realizou na primeira semana de agosto mais de 240 cirurgias de oftalmologia em Mato Grosso do Sul. Com isso, o projeto avança e levou atendimento a pacientes de 14 municípios do Estado.

A primeira parada ocorreu no município de Santa Rita do Pardo, na Unidade Mista de Saúde Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde nos dias 1º, 2 e 3 de agosto, foram realizadas 133 cirurgias de catarata.

Pacientes dos municípios de Paranaíba, Bodoquena, Terenos, Iguatemi, Japorã, Bataguassu, Santa Rita do Pardo, Alcinópolis, Amambai, Vicentina, Água Clara, Taquarussu, Anaurilândia e Batayporã foram atendidos em três dias de mutirão oftalmológico.

Já no final de semana, sábado (5) e domingo (6), mais 115 pacientes também passaram por cirurgia de Pterígio na Santa Casa, no município da Bataguassu. O mutirão atendeu pacientes dos municípios de Dourados, Jardim, Bodoquena, Brasilândia, Água Clara e Alcinópolis.

A superintendente de Gestão Estratégica da SES (Secretaria de Estado de Saúde) e coordenadora do MS Saúde, Maria Angélica Benetasso, lembrou que assim como ocorreu no primeiro mutirão realizado no município de Fátima do Sul.

“Os atendimentos ocorreram de forma rápida, com qualidade e oferecendo atendimento humanizado. Em Bataguassu, recebi a visita dos secretários de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Arlei Caravina e da Casa Civil, Eduardo Rocha, que foram representando o governador Eduardo Riedel e conferiram de perto a execução do Projeto ‘MS Saúde: Mais Saúde, Menos Fila’, ressalta Benetasso.