MS recebe carregamento com mais 76.050 doses de vacina

O Governo do Estado recebe do Ministério da Saúde nesta segunda-feira (6) e terça-feira (7) novas remessas com 76.050 doses de vacina contra a Covid-19. Os dois lotes desembarcam no Aeroporto Internacional de Campo Grande.

De acordo com o governo estadual, um carregamento com 30.420 doses de Pfizer chega nesta segunda no voo LA 3153, às 17h350. Já na terça-feira, outra remessa com 45.630 doses da Pfizer chegam no voo LA 3271, às 13h35.

A Secretaria de Estado de Saúde quer distribuir as 76.050 doses de vacina a partir das 07h30 da próxima quarta-feira (8) e os municípios irão retirar as doses no prédio da CEVE (Coordenadoria Estadual de Vigilância Epidemiológica.

Além disos, serão distribuídos 50.538 doses da vacina da Pfizer aos municípios não participantes do estudo de vacinação em massa na fronteira para aplicação da segunda dose em quem tomou a primeira dose da Pfizer.

Adolescentes e dose de reforço

Os municípios vão receber 12.756 doses da Pfizer para aplicação da terceira dose em idosos acima de 70 anos e em pessoas com alto grau de imunossupressão. O quantitativo de 12.756 doses de vacinas da Pfizer será para aplicação da primeira dose em adolescentes entre 12 e 17 anos. Acesse também: Variante Delta é confirmada em duas cidades de MS