MS dobra número de testes rápidos em Dourados e amplia envio aos municípios

Dourados ganhará um reforço no combate a COVID-19, a partir desta quinta-feira (3), o Governo do Estado irá dobrar o número de testes rápidos de antígeno disponibilizados ao município com envio de 400 testes diários. O número de testes também será ampliado nos demais municípios do Estado.

A medida visa aumentar a testagem e oferecer mais opções à população douradense que terá a oportunidade de fazer o teste todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados.

Secretaria estadual de Saúde, Geraldo Resende destaca que a iniciativa foi implementada devido a alta de casos de COVID no município. “Dourados apresenta uma elevação exponencial do número de casos novos de Covid-19, cuja população tem buscado a testagem no Drive-Thru do Governo do Estado, instalado pela Secretaria de Estado de Saúde em parceria com a Cassems de Dourados e com o Corpo de Bombeiros Militar. É um avanço no combate ao coronavírus no município, onde o Estado tem socorrido às necessidades da população douradense em diversas frentes na área de saúde”, explicou.

Conforme a SES (Secretaria Estadual de Saúde), semanalmente são encaminhados 40 mil testes de antígeno aos municípios do Estado, com o reforço, a partir da próxima sexta-feira (4), mais 40 mil unidades de testes serão encaminhadas às 79 cidades sul-mato-grossenses.

Geraldo Resende ressalta que o intuito é incrementar as ações de enfrentamento à Covid-19. “Esse reforço adicional no envio de testes rápidos de antígeno aos 79 municípios, além do repasse semanal regular de 40 mil testes, representa um avanço nas ações do Governo do Estado, em parceria com as administrações municipais no combate à Covid. Mato Grosso do Sul apresenta um aumento do número de casos novos e estamos fazendo, junto com os municípios, tudo o que está ao nosso alcance para enfrentar a doença”, destacou.

Dados da SES (Secretaria de Estado de Saúde) apontam que do início da pandemia até 28 de janeiro de 2022, Mato Grosso do Sul encaminhou 335.890 mil testes de antígenos às secretarias municipais de saúde. Parte dos testes foram adquiridos pela Secretaria de Estado de Saúde ou doados pelo OPAS (Ministério da Saúde ou pela Organização Pan-Americana de Saúde).

(Com assessoria)