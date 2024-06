MS anuncia novos casos e morte de mulher aos 46 anos relacionada a COVID-19

De Dourados, uma mulher de 46 anos, é a mais recente vítima da COVID-19 em Mato Grosso do Sul. Com diabete e doença cardiovascular, a paciente faleceu no dia 29 de maio, elevando para 66 o número de mortes pela doença no estado em 2024.

Segundo o boletim epidemiológico semanal, divulgado nesta terça-feira (4), pela Secretaria Estadual de Saúde, nove novos casos da doença foram registrados nesta semana, totalizando 9.391 casos confirmados em 2024 no Mato Grosso do Sul.

A Secretaria Estadual de Saúde continua monitorando a situação e reforça a importância das medidas de prevenção e vacinação para conter a disseminação do vírus.

