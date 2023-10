MS 40ºC: Calor, pancadas de chuva e baixa umidade do ar estão previstos para o sábado

O sábado será mais um dia de muito calor em todas as regiões de Mato Grosso do Sul. O dia começou com céu aberto e temperaturas mínimas acima dos 20ºC.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), por conta das altas temperaturas, podem ocorrer pancadas de chuva e tempestades isoladas.

Em Campo Grande, a mínima registrada foi de 24ºC e a máxima deve chegar aos 35ºC. Em Sonora, Rio Verde de Mato Grosso os termômetros variam entre 23ºC e 41ºC.

No sul e leste de Mato Grosso do Sul, os termômetros também seguem em elevação. Amambai e Bataguassu terão máxima de 33ºC. Em Dourados, a máxima prevista é de 34ºC, Selvíria e Ponta Porã 35ºC, Três Lagoas 36ºC.

Em Água Clara, Chapadão do Sul, São Gabriel do Oeste e Sidrolândia, é esperado calorão de 38ºC. Nas regiões norte e pantaneira, Coxim e Miranda registram 40ºC e, em Corumbá faz 42ºC de máxima.

Um fator que requer atenção, são os níveis da umidade relativa do ar, que ficará entre 10% e 30%, quando o ideal, de acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde), é de 60%.

