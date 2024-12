Movidos pela fé centenas de fiéis se preparam para peregrinação de 32 km

No próximo sábado (07), a Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio de Pádua realiza a 25ª edição do ‘Caminho de Santo Antônio’, uma peregrinação de 32 km com destino ao município de Terenos. A peregrinação, que acontece tradicionalmente todos os anos, é gratuita e não exige inscrição prévia.

A caminhada é uma oportunidade para fortalecer a fé, pedir e agradecer bênçãos ou até mesmo superar desafios pessoais. Participante das peregrinações anteriores, Cláudia Bergamo, relembra que este momento não é uma competição, mas um ato de fé, perseverança, coragem e muito amor ao próximo.

“O caminho de Santo Antônio é uma experiência de fé e superação, onde cada passo é guiado pela presença de Deus e de Maria. Não é sobre quem chega primeiro, mas sobre enfrentar desafios com perseverança, ajudar o próximo e sentir as bênçãos derramadas ao longo do caminho. A alegria de cada peregrino ao alcançar seu objetivo, seja no apoio ou na caminhada, é um testemunho vivo de que tudo é possível com fé.”

Eduardo Nunes, que participou da peregrinação do ano passado, também lembrou que esse é um ótimo momento para agradecer por todas as graças que recebemos diariamente e, principalmente, para desconectar um pouco do mundo.

“A peregrinação também é sobre se desconectar do mundo, prestar atenção no ambiente e agradecer a Deus por cada oportunidade. No ano passado, tivemos um lindo nascer do sol e pudemos respirar e apreciar esse momento único, tão diferente do mundo acelerado em que vivemos”, disse.

Para participar, os peregrinos devem chegar à Catedral na sexta-feira (06), às 23h30, para a bênção de partida. A caminhada começa pontualmente às 00h de sábado (07) e a chegada em Terenos depende do ritmo de cada participante.

Na chegada ao Santuário Santo Antônio de Terenos, os peregrinos serão recepcionados com um café da manhã e bênção final. Em seguida, todos retornam a Campo Grande de ônibus oferecido gratuitamente pela Catedral.

Vale ressaltar que ao longo de todo o percurso, também haverá carro de apoio disponível para aqueles que não conseguirem completar a peregrinação, garantindo a segurança e o conforto de todos.

Serviço

Data: sexta-feira (06)

Horário: 23h30

Local: Catedral Senhora da Abadia e Santo Antônio (Rua Lydia Bais, nº 29, Centro)

Com informações da assessoria de comunicação

