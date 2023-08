Motorista sob efeito de rebite causa colisão com oito veículos na Capital

Um Motorista de carreta, aparentemente sob efeito de rebite, foi detido após colidir com oito veículos na Avenida Duque de Caxias, em Campo Grande, na manhã desta quinta-feira (17).

Segundo informações levantadas, o condutor começou sua sequência de impactos na avenida desde a entrada do bairro Nova Campo Grande e continuou envolvendo outros veículos em seu trajeto, passando pelo aeroporto internacional, até finalmente parar ao bater em um caminhão carregado com pisos, nas proximidades do CMO (Comando Militar do Oeste).

Após ser detido pelos militares do exército, ele foi contido até a chegada da Polícia Militar, apesar de ter apresentado agitação suficiente para chutar a viatura. Mesmo com os danos causados pela carreta, somente um dos oito veículos atingidos registrou ferimentos leves em seus ocupantes.

Bruno Henrique Ouban, Delegado titular da 7ª DP, disse em qual situação foi efetuava a prisão do motorista.

“O veículo já estava fazendo estragos desde alguns quilômetros atrás e culminou aqui na invasão do batalhão de logística. Os militares contiveram o motorista que, a princípio, aparentava estar sob efeito de alguma substância que alterou sua função psicomotora. Isso foi presenciado por mim. Ele estava bem agitado, bem agressivo, o que dificultou a prisão pelos militares, bem como colocá-lo dentro do carro da polícia militar. Foi necessário meios moderados para que ele não machucasse os militares tampouco se machucasse.”

O Delegado ainda ressalta que os motoristas procurem uma rota alternativa. “Aqui ta meia pista para que a perícia faça seus levantamentos. Não só a perícia do Estado do Governo de MS, mas também dos servidores do Exército Brasileiro. Oriento que a população busque uma rota alternativa, a Júlio de Castilho ou outra via por que sabemos que na hora do almoço o movimento é de grande movimento.”

Durante a inspeção do veículo, as autoridades encontraram comprimidos de rebite, uma substância frequentemente utilizada para manter a vigília e o estado de alerta. O motorista envolvido foi conduzido à 7ª DP (Delegacia de Polícia) para os procedimentos necessários.

Devido ao acidente, duas faixas da via, no sentido Centro, ficaram interditadas.

