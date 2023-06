Motorista morre após ser arremessado de veículo durante capotagem na BR-267

Magno Coelho de Souza, 41 anos, morreu na noite de ontem (11), após perder o controle do veículo em que conduzia, capotar e ser arremessado na BR-267, em Nova Andradina, a 298 quilômetros de Campo Grande.

Conforme divulgado pelo boletim de ocorrência, Magno estava sozinho no carro. Ele conduzia um Fiat Uno, quando em determinado momento, perdeu o controle do carro, capotando. Com o impacto da capotagem, ele foi arremessado para fora do carro.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados, mas ao chegar no local já encontrou Magno sem vida.

A Polícia Civil e a perícia técnica estiveram no local do acidente para realizar levantamentos de praxe. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil como sinistro de trânsito com vítima fatal, provocado pela própria vítima.

