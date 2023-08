Motorista morre após colidir carro em ônibus na BR-262

Edmilson Nunes dos Santos, de 50 anos, morreu na madrugada de hoje (16), após bater o veículo em que conduzia contra um ônibus, na BR-262, entre os municípios de Miranda e Aquidauana. A vítima foi encaminhada para Santa Casa de Campo Grande, onde faleceu devido à gravidade dos ferimentos.

Segundo informações do site O Pantaneiro, o motorista ficou preso nas ferragens. Ele sofreu múltiplas fraturas e foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros ao Pronto Socorro de Aquidauana, mas devido aos ferimentos, foi transferido para Campo Grande.

Conforme informações do boletim médico da Santa Casa, Edmilson faleceu no início da madrugada de hoje (16).

