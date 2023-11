Motorista invade contramão e morre após colidir de frente com caminhão na MS-386

Um motorista de 55 anos morreu na tarde de ontem (26), após colidir o veículo em que conduzia de frente contra uma carreta, na MS-386, em Japorã, a 451 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o registro policial, o acidente aconteceu por volta das 15h, quando o condutor que não teve o nome divulgado, conduzia um Vectra e acabou invadindo a pista contrária, colidindo contra uma carreta que vinha em sentido contrário.

Em depoimento na polícia, o caminhoneiro disse que tentou desviar, mas foi surpreendido com o motorista do carro fazendo zigue-zague, não conseguindo evitar a colisão. O motorista do veículo morreu no local.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o condutor do carro passou o dia bebendo e possivelmente estaria embriagado. O caminhoneiro não teve ferimentos,

O caso foi registrado como morte a esclarecer.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.