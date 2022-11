Motorista fica preso às ferragens após carreta tombar na BR-163

Uma carreta tombou na manhã de hoje (16), na BR-163, em Nova Alvorada do Sul, a 115 quilômetros de Campo Grande. Equipes da CCR MSVia e do Corpo de Bombeiros socorreram o motorista que ficou preso às ferragens.

De acordo com o site Alvorada Informa, os bombeiros tiveram que usar um desencarcerador para cortar a estrutura do veículo. O motorista ficou com as pernas presas às ferragens e foi socorrido e recebeu os primeiros atendimentos ainda na rodovia. Apesar do susto, ele passa bem.

O trânsito na região continua normal e as duas pistas liberadas, sem congestionamentos e bloqueios por conta do acidente. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão no local acompanhando o resgate.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.