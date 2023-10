Motorista atropela mãe com bebê recém-nascida e foge sem prestar socorro

Uma mulher com os dois filhos pequenos e uma bebê recém-nascida, foram atropelados na noite de ontem (14), no bairro São Vicente de Paulo, em Nova Andradina, município a 310 quilômetros de Campo Grande. O motorista fugiu e não prestou socorro às vítimas.

Conforme informações do Jornal Nova News, a mulher estava andando com o carrinho de bebê quando foi atingida junto com os filhos pelo veículos. Após a colisão, ela e as crianças foram lançadas ao chão, e condutor fugiu sem prestar socorro. Segundo testemunhas, o homem é dono de um mercado no mesmo bairro.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar foram acionadas e no local socorreram as vítimas feridas e a transportaram para o pronto socorro do Hospital Regional. Uma equipe da Polícia Militar também atendeu a ocorrência, coletou informações e realizou diligências até o estabelecimento comercial do suspeito, mas não foi encontrado.

A mãe teve escoriações pelo corpo, estava consciente e orientada. Uma criança de quatro anos apresentou lesão em um dos pés, outra de dois anos teve suspeita de fratura no nariz e a recém-nascida escapou ilesa. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil, que vai investigar o caso.