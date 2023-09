Motociclista morre atropelado após ser atingido por veículo de delegado

Um jovem de 20 anos morreu na madrugada de hoje (23), após ser atingido por um veículo, em Chapadão do Sul, a 330 quilômetros de Campo Grande. Até o momento a Polícia Civil não detalhou a dinâmica do acidente. O veículo Hyundai Creta, pertence a um delegado da cidade. Não há informações se era ele quem conduzia o automóvel ou estaria como passageiro.

Conforme informações do site Chapadense News, o veículo descia a Mato Grosso do Sul, quando perdeu a direção e acertou uma motocicleta que descia a Avenida Goiás, de frente. Após colidir na moto, o carro bateu de frente em uma árvore.

De acordo com o site O Correio News, o jovem trabalha na empresa Construluz. Há câmeras de segurança na região, que podem esclarecer os fatos.

Equipes da Polícia Civil e perícia técnica estiveram no local.

