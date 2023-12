Motociclista fica em estado grave após ser atropelado por caminhonete

Um motociclista de 47 anos ficou gravemente ferido após ser atingido por uma caminhonete, na noite de ontem (8), no cruzamento das ruas Marli com a Tenente Lira, na Vila Marli, em Campo Grande. A vítima segue internada na Santa Casa de Campo Grande, aos cuidados médicos.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima pilotava uma Honda Fan, quando ao passar pelo cruzamento foi atingido por uma caminhonete Fiat Toro, conduzida por um homem de 38 anos, que supostamente não respeitou a sinalização da via.

Ainda conforme o registro, o motorista da caminhonete confessou ter ingerido quatro latas de cerveja. Ele fez teste de bafômetro, que confirmou a informação.

Segundo a polícia, o motociclista foi encaminhado à Santa Casa com fraturas e escoriações pelo corpo. Já o condutor da caminhonete, foi preso em flagrante e encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), Cepol.

