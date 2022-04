Piloto cai da moto após se desequilibrar em velocidade um pouco alta, diz sargento

O Corpo de Bombeiros Militar e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) socorreram na tarde de hoje (11), um motociclista que se acidentou sozinho após ter passado por tartarugas de trânsito da avenida Julho de Castilho, em Campo Grande.

De acordo com o Sargento Militar, Salina, a vítima ficou com bastante escoriações e pode até ter sofrido uma fratura na região do quadril. Ele acredita que o motociclista estava em uma velocidade um pouco alta, o que pode ter acarretado o acidente.

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) prestou apoio aos socorristas interditando metade da pista onde o rapaz recebeu os primeiros socorros e foi colocado dentro de uma ambulância para ser encaminhado até uma unidade de saúde.

Segundo acidente com moto hoje

Pouco antes, um motociclista foi fechado no trânsito e ficou ferido no início da tarde, após ser arremessado da moto por um veículo Fiesta, na rua 14 de Julho, região do bairro Vila Glória, sentido ao Centro de Campo Grande. O motociclista chegou a ficar com a perna presa no carro parado.

Com informações da repórter Vivian Bacarji