Motociclista bate em carro, é levado para Santa Casa e deixa trânsito lento em Avenida

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro, na manhã desta terça-feira (28), deixou um homem de 29 anos com traumatismo craniano. A colisão acontece na Avenida Duque de Caxias, em frente ao CMO (Comando Militar do Oeste), e deixou o trânsito lento e com interdições.

De acordo com informações, o acidente foi entre uma moto, tipo Honda Fan e um carro Fiat Ideia. O condutor do carro, homem de 33 anos, alega que estava dirigindo pela avenida quando parou em um sinal vermelho, próximo ao CMO. O piloto da motocicleta, de 29 anos vinha com a esposa, de 33 anos, na garupa e não teria visto o sinal, batendo no carro.

O piloto da motocicleta atingiu o carro e bateu com a cabeça no vidro traseiro do veículo, que ficou estilhaçado. O motorista do carro acredita que a moto estava em alta velocidade e que o piloto estava desatento. Já o piloto alega que o carro “parou do nada”.

Com a batida, ambos caíram e tiveram ferimentos. O Corpo de Bombeiros esteve no local, junto com uma equipe da URSA (Unidade de Resgate e Serviço Avançado) e moto-socorro para auxiliar o resgate. O piloto teve TCE (Traumatismo cranioencefálico), e diversos ferimentos pelo rosto. Ele foi atendido na URSA e encaminhado a Santa Casa devido aos ferimentos.

A garupa teve ferimentos mais leves e foi levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Leblon. Os dois veículos ficaram um tempo na pista, o que atrasou o trânsito no local.

