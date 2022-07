Mostra “Brasil aqui tem SUS” abre programação de congresso sobre saúde pública na capital

A 17ª Mostra “Brasil, aqui tem SUS” abrirá a programação do XXXVI Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde que acontece em Campo Grande, entre 12 e 15 de julho. O encontro considerado o maior fórum de discussão sobre saúde pública do país deve reunir mais de 5 mil pessoas entre gestores, trabalhadores e profissionais do SUS de todos os estados.

A mostra acontecerá antes do início das atividades do Congresso, nos dias 12 e 13 de julho, na Universidade Anhanguera Uniderp, localizada na Rua Ceará, 333, Bairro Miguel Couto. ⠀

Serão 336 relatos apresentados durante os dois dias, que se traduzem em um recorte do trabalho desenvolvido nos territórios, lugar onde se evidencia a diversidade da construção política do SUS.

Um dos objetivos é mobilizar os profissionais do Sus. Dessa forma, o projeto busca incentivar os servidores a inscrever seu trabalhos. Além disso, qualificá-los e selecionar as de maior destaque para compor a Mostra em âmbito nacional.

Um panorama da presença dos gestores e profissionais de saúde nas Mostras Estaduais, através do quadro de inscrições, revela a dimensão dos eventos: 294 trabalhos na região Norte; 924 trabalhos na região Nordeste; 1.139 trabalhos na região Sudeste; 694 na região Sul e 283 trabalhos no Centro Oeste. Mato Grosso do Sul conta com 71 trabalhos inscritos.

Espaço Café Colaborativo

Neste ano, o Congresso contará com um espaço amplo de convivência disponível para os congressistas. O Espaço Café Colaborativo contará com programação diversificada como lançamentos de livros, palestras, rodas de conversas e apresentação de projetos. A programação será ininterrupta entre os dias 13 e 15 de julho. Clique aqui e confira a programação completa. Todos os congressistas terão acesso à essas atividades, não é necessário inscrições específicas.

Com informações da prefeitura de Campo Grande⠀⠀⠀

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.⠀⠀⠀⠀