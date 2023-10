Morte de criança na Capital ganha destaque nas internet

O caso da menina de 2 anos espancada até a morte no início deste ano em Campo Grande, continua gerando repercussão nacional. Desta vez, um perfil na rede social TikTok – plataforma bastante popular de compartilhamento de vídeos contou a história de vida da menina, que comoveu muitas pessoas. No vídeo, o relato de vida é narrado por um avatar da própria criança, feito por IA (Inteligência Artificial).

O perfil bastante conhecido e que conta com mais milhares de seguidores, retrata a história de crianças desaparecidas e vítimas de crimes notórios, como Madeleine McCann. Os vídeos ganharam uma visibilidade significativa, acumulando milhões de visualizações.

Na história da menina morta na Capital foram relatados os abusos sexuais, os espancamentos, e até mesmo as mais de 30 passagens da pequena na unidade de saúde pública da Capital. Também é citado sobre a “omissão” dos órgãos, que mesmo diante as condições vividas, nenhuma medida foi tomada.

No perfil, não são apenas histórias de vítimas anônimas representadas. A conta do TikTok também possui vídeos de personalidades famosas já falecidas, como Michael Jackson, Bruce Lee e Paul Walker, contando suas histórias de vida e morte.

Perita analisa o caso A perita Rosângela Monteiro, que atuou no caso Nardoni em 2008, foi contratada pela defesa do pai da criança, Jean Carlos Ocampo. Em seu parecer, a perita conclui que a menina sofreu abusos sexuais por várias vezes e destaca que o rompimento do hímen já estava cicatrizado, indicando que os abusos ocorreram antes da morte.

