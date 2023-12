Morta em acidente tinha 74 anos; seis estão em estado grave

Identificada como Esmeralda Brites Marques, de 74 anos, é a vítima do grave acidente registrado na manhã de hoje (12), após o ônibus da Viação Andorinha, tombar em uma rotatória, próxima ao município de São Gabriel do Oeste, a 137 quilômetros de Campo Grande. Segundo a nota da empresa, seis pessoas continuam internadas na Santa Casa de Campo Grande. Até o momento não há informações sobre o estado de saúde delas.

O acidente aconteceu no km 626 da BR-163, próximo ao entroncamento da Coamo. No ônibus, haviam 28 passageiros que seguiam o itinerário Cuiabá/Campo Grande, onde o veículo estaria entrando no município para deixar alguns passageiros para deixar na rodovia da cidade.

O motorista do ônibus de 51 anos, e os passageiros foram socorridos pela CCR MSVia, concessionária que administra a rodovia. Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local para atendimento das vítimas. Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também compareceram na região para auxiliar na segurança.

O Portal O Estado Online entrou em contato com a assessoria de comunicação da Viação Andorinha, onde relataram que por conta da baixa visibilidade no momento do acidente, o motorista tenha perdido a direção do veículo de dois andares após confundir a rotatória com a entrada da segunda pista. No momento do acidente, chovia bastante e tinha registro de forte neblina. Eles ainda relataram representantes da empresa foram encaminhados para o município e estão dando todo o suporte aos feridos e aos familiares. O ônibus havia saído de Cuiabá (MT) e tinha como destino final Campo Grande (MS).

