Morre Dr. Cícero da Conceição, jornalista e advogado

Morreu na madrugada desta quarta-feira (14), em Campo Grande, o jornalista e advogado Dr. Cícero da Conceição, figura reconhecida respeitada nas duas áreas em que se destacou. A notícia de sua morte surpreendeu a população, que acompanhou sua trajetória marcada pelo profissionalismo e pelo compromisso com a verdade e a justiça.

Natural de Campo Grande, Dr. Cícero iniciou sua carreira como repórter policial e, sua habilidade em narrar os fatos com precisão e sensibilidade logo lhe garantiu destaque em importantes veículos de comunicação de Mato Grosso do Sul. Uma de suas passagens mais marcantes foi pela TV Guanandi, onde integrou a equipe do programa “MS Urgente”, contribuindo para a cobertura jornalística da região.

Movido pelo desejo de ampliar sua contribuição à sociedade, Cícero também se formou em Direito. Como advogado, defendeu os direitos fundamentais, sempre prezando pela ética e pela busca por justiça.

O velório e sepultamento serão realizados em cerimônia restrita à família.

