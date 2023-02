Morcego testa positivo para raiva em bairro da Capital

Um morcego testou positivo para raiva após ser encontrado caído na varanda de uma residência no bairro Jardim Centro-Oeste, na última semana. Por conta do caso, o CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) está realizando uma ação de bloqueio contra a zoonose no bairro.

A confirmação do caso ocorreu após o animal ser recolhido pelo órgão e encaminhado para exame laboratorial. Segundo a médica veterinária do Serviço de Controle da Raiva e outras Zoonoses do órgão da prefeitura, Maria Aparecida Conche, a ação no bairro tem como objetivo imunizar cães e gatos contra a doença e conscientizar a população sobre a importância da vacinação antirrábica.

“É fundamental que a população permita que seus animais sejam vacinados, porque somente assim será possível impedir o avanço da doença, inclusive para o ser humano. A vacinação serve como um bloqueio para que a doença não seja disseminada”, enfatiza.

É o primeiro caso de morcego positivo para Raiva registrado este ano na Capital. No ano passado, foram registrados dois casos. O último registro da doença em humanos foi em 1968 e em canino em 2011.

O que é a Raiva

A raiva é uma doença fatal causada por um vírus que atinge todos os mamíferos, inclusive o homem e é transmitida através da saliva ou tecidos do sistema nervoso de um mamífero infectado para outro mamífero. Geralmente essa transmissão acontece em decorrência de uma mordedura, arranhadura ou lambedura.

O que fazer após ser mordido ou arranhado?

Lave imediatamente o local da mordedura ou arranhadura com água e sabão

Procure uma unidade de saúde 24 horas (UPA ou CRS) para receber o tratamento profilático

Guarde o endereço do animal agressor para posterior identificação

Observe o cão ou gato agressor por 10 dias

Vacinação

É importante destacar o fato do cão ou gato estar vacinado não dispensa o tratamento profilático da vítima e a observação do animal. A vacinação de cães e gatos anualmente auxilia na proteção contra a doença e a vacinação antirrábica é obrigatória, segundo a Lei Complementar nº 392, de 11/8/2020.

Morcegos

Todas as espécies de morcegos (hematófagos e não hematófagos) podem adquirir e transmitir doenças para o homem e outros mamíferos, como cães e gatos.

Caso encontre um morcego em casa, o que fazer ?

Caso encontre um morcego caído em via pública ou dentro de casa a pessoa deve entrar em contato com o CCZ para que seja realizado o recolhimento. O número para contato é o 67 3313-5000 ou 3313-5001.

Não encoste nele, mesmo que estiver morto

Todos os morcegos, independente de seu hábito alimentar, podem morder se forem perturbados. Se estiverem contaminados, podem transmitir a Raiva. Em qualquer tipo de contato com o morcego existe o risco de transmissão da Raiva. Não apenas com a mordedura.

Atenção

Se encontrar um morcego caído no chão, tente imobilizá-lo com uma caixa, balde ou bacia. Mantenha isolado dos animais da casa. Os morcegos têm hábito noturno, o fato do animal estar voando ou caído durante o dia é um sinal de alerta.

Com medidas simples é possível afastar estes animais sem comprometer a sua sobrevivência. Para que o morcego não entre em sua casa é importante vedar todos os vãos, frestas e aberturas com telas metálicas ou de nylon, espuma, isopor ou argamassa. A claridade também diminui a presença de morcegos. Atenção redobrada para aberturas em forros e caixas d’água.

Os morcegos são protegidos pela Lei Federal nº 9605, de fevereiro de 1998, e sua eliminação indiscriminada é considerada um crime contra natureza. Ou seja, matar morcegos é um crime ambiental.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.