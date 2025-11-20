Mobilização contra a violência reúne participantes em Treinão dos 21 Dias de Ativismo

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SMASC), realizou nesta quarta-feira (19) o Treinão dos 21 Dias de Ativismo, ação que integra a campanha internacional de enfrentamento à violência contra mulheres e meninas. O percurso de 3 km reuniu dezenas de participantes no Poliesportivo da Nação Guató, chamando a atenção da sociedade para a importância da prevenção, da denúncia e do fortalecimento das políticas públicas de proteção às mulheres.

Durante o evento, a vice-prefeita e secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Bia Cavassa, destacou a urgência do tema e a relevância da mobilização.

“É importante falar sobre os direitos das mulheres e, principalmente, sobre a violência contra a mulher. Infelizmente, vivemos um quadro alarmante, não só em nosso Estado, mas em todo o país. Este treinão, que vocês estão ajudando a realizar conosco, é uma forma de chamar a atenção da sociedade para esse problema social.”

A vice-prefeita também agradeceu o engajamento dos participantes e reforçou o caráter solidário da iniciativa, que arrecadou mais de 116 quilos de alimentos não perecíveis, destinados a famílias em situação de

“Além de contribuírem com a campanha, vocês trazem solidariedade com a doação dos alimentos. Isso permitirá ajudar outras pessoas que precisam. Muito obrigada pela participação e parceria de todos.”

O evento foi organizado pela SMASC, por meio da Superintendência de Políticas Públicas e da Gerência de Políticas Públicas para as Mulheres, em parceria com a Fundação de Esportes de Corumbá (FUNEC), Secretaria Municipal de Saúde, AGETRAT, equipe da Segurança Pública e Defesa Social, e demais colaboradores envolvidos.

Ao final do percurso, os participantes concorreram ao sorteio de brindes e participaram de uma Aula de Dança aberta ao público, encerrando a noite com integração comunitária, esporte e conscientização.

