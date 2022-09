Ministério do Meio Ambiente proíbe pesca de pintado no Brasil

O Ministério do Meio Ambiente proibiu a pesca do pintado no Brasil. A decisão ocorreu após o peixe ser incluído na Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção, na categoria de vulnerável. A proibição entra em vigor nesta segunda-feira, 5.

Com isso, além da pesca, esta proibida a comercialização, transporte, armazenamento e até mesmo a prática de pesca e solta.

O surubim, ou pintado, (Pseudoplatystoma corruscans), é uma espécie que se distribui em grandes e importantes bacias da América do Sul, entre elas: São Francisco, Paraná, Paraguai e Uruguai. Também ocorre em mais quatro países além do Brasil: Bolívia, Paraguai, Uruguai e Argentina.

Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul possui legislação própria quanto a pesca do pintado. Dessa forma, a lei estabelece medidas restritivas para a pesca de pintado, determinando tamanho mínimo de 85 cm e máximo de 125 cm para sua captura.

A pesca é uma atividade econômica importante no MS, que movimenta empregos e renda, tanto a pesca amadora como a profissional. Por essa razão, o Estado possui uma das políticas de pesca mais restritivas do Brasil.

Uma das maiores preocupações da Polícia Militar Ambiental é justamente em relação à pesca predatória. Portanto, a Operação Pesca Legal busca fiscalizar o uso de petrechos com grande poder de depredação de cardumes como as redes de pesca, anzóis de galho e espinheis.

O pintado é um dos peixes mais visados pelos pescadores do nosso Estado. Dessa forma, já ocorreram diversas apreensões de pintados que não estavam de acordo com as normas.

